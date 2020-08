Sanremo. Wout Van Aert, classe 1994, è il vincitore della prima, e speriamo ultima, Milano-Sanremo non disputata nel periodo canonico da Classicissima di Primavera.

Il belga ha preceduto e battuto in volata il francese Julian Alaphilippe, vincitore della competizione nel 2019. Terzo l’australiano Michael Matthews, quinto classificato il primo tra gli italiani, Giacomo Nizzolo.

Il primo classificato ha percorso la distanza tra la partenza nel capoluogo lombardo e l’arrivo in via Roma in 7 ore, 16 minuti e 9 centesimi.

Purtroppo però un altro importante protagonista della competizione è stato il coronavirus. O meglio le sue misure di prevenzioni, dure, ma necessarie per limitare il diffondersi del contagio. Sì perchè, risultato agonistico a parte, la quasi totale assenza di spettatori sul percorso, ancora più stridente nell’ultimo rettilineo prima del traguardo, ha reso, l’atmosfera, surreale e non consona ad una gara ciclistica, soprattutto di questo calibro.