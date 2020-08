Messa, riflessioni e immagini per ricordare Enrica Nasi Moraglia: serata speciale a Vallecrosia

Vallecrosia. Serata speciale dedicata a Enrica Nasi Moraglia in occasione della ricorrenza del 4° anniversario della sua scomparsa. Venerdì sera è stato infatti organizzato un momento di preghiera, fraternità e solidarietà presso la chiesa di San Rocco per ricordarla.

Una santa messa di suffragio, celebrata dal vescovo Antonio Suetta, e la lettura di alcune riflessioni di e per Enrica accompagnate da immagini hanno ripercorso un po’ la vita della storica rappresentante della Caritas.

«Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato al ricordo di Enrica nel suo 4° anniversario della sua nuova vita, come ha detto il nostro vescovo durante la celebrazione. Grazie Mons. Suetta per aver voluto anche quest’anno presenziare alle celebrazione eucaristica. Grazie molte a don Antonio Robu per la sua ospitalità e alla comunità parrocchiale di San Rocco in particolare a Fabio e al coro, anche loro sempre disponibili. Grazie a Nadia per la pazienza e un bravo all’amico Giancarlo che ha curato il PowerPoint ricordando alcuni momenti di vita cristiana e di amicizia della cara Enrica.

Grazie ai volontari e agli operatori della Caritas Intemelia e al presidente Maurizio Marmo, al gruppo di teatro “Compagnia Gli Amici di Enrica” seguiti da Davide Barella, ai volontari che si occupano della raccolta degli alimenti invenduti nei negozi della zona gli “Amici …. Per Enrica, al gruppo a cui Enrica era molto legata e che ha stimolato per molti anni “Longo Mai De Colores”. Che da lassù Enrica ci sappia sempre guidare nel scegliere il bene nella carità, l’amare chi ha bisogno di una parola e di un sorriso, come sapeva fare lei, cercare l’amicizia come stile di vita. Un bacio cara Enrica: amore e moglie, madre e sorella, nonna e amica». Con queste parole Marino Moraglia ringrazia tutti coloro che hanno partecipato all’evento serale in memoria della sua amata moglie.