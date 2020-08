Malfunzionamento numero verde e posta elettronica, Amaie Energia invita gli utenti ad usare il numero di cellulare

Sanremo. «Amaie Energia comunica che nella giornata odierna si stanno verificando problemi con il numero verde a disposizione degli utenti e con la posta elettronica di contatto.

In attesa del ripristino del servizio, del quale non si conoscono ancora i tempi, si invitano gli utenti a utilizzare il numero di cellulare 3371413084 al quale rispondono sempre gli operatori aziendali.

Su questo numero non è al momento disponibile la comunicazione tramite Whatsapp. I tecnici stanno lavorando per risolvere il problema, ci scusiamo per il disagio e comunicheremo appena possibile il ripristino del servizio di numero verde e di posta elettronica».