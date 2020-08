Sanremo. E’ di una madre e due bambini piccole feriti (uno nel passeggino) il bilancio dell’investimento pedonale avvenuto in corso Matuzia verso la una, all’altessa delle strisce vicino alla nuova rotatorai.

Secondo una prima ricostruzione, per cuse da stabilire, un’auto utilitaria con alla guida una donna, avrebbe travolto le tre persone mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali. la peggio è toccato alla medre delle due piccole, che ha fondato il parabrezza della vettura.

E’ stata traspoeratata in codice rosso all’opsdala Borea. I due figli, meno gravi, in codice giallo al plesso di Imperia. Sul posto è intervenuto il 118, con due ambulanze e l’automedica. Presente anche la polizia. La guidatrice, in stato di choc, ha avuto anche lei bisogno delle cure mediche.