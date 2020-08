Ventimiglia. Una intensa mattinata con una lunga parentesi al mercato del venerdì per incontrare gli operatori. «Il contatto con amministratori e cittadini é primario per Luigi Sappa. E questa mattina lo ha ribadito ancora una volta incontrando e ascoltando», si legge in una nota dell’ufficio stampa del candidato per il centrodestra alle prossime elezioni regionali.

Insieme a Sappa c’era il vice coordinatore regionale di Forza Italia, Filippo Bistolfi, con la madre candidata, che lavora come medico chirurgo odontoiatra della città di confine.

«Gli operatori del mercato hanno le idee ben chiare – ha commentato Sappa – trasporti, parcheggi e gestione migranti sono la loro priorità. E hanno perfettamente ragione».

Tra le richieste degli interessati ci sarebbe anche infatti il completamento,dell’ ’Aurelia-bis e l’urgente miglioramento del trasporto pubblico in funzione del turismo. Fondamentale per i ventimigliesi una migliore gestione dei migranti. Mentre sul fronte delle infrastrutture la Regione potrebbe, sempre secondo gli operatori, intervenire sui parcheggi di piazza del Comune, piazza Costituente e parcheggio ex Gil.

«Ventimiglia – ha concluso Sappa – è la porta d’Italia ad occidente e ha diritto alla massima considerazione».