Luigi Sappa a Villa Nobel di Sanremo per un incontro con cittadinanza e amministratori

Sanremo. Tutto è pronto per l’incontro pubblico di domani, martedì, che vedrà protagonista Luigi Sappa, candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali. Per parlare delle problematiche del ponente e in generale di tutto il territorio provinciale, Sappa ha voluto scegliere la bellissima location di Villa Nobel.

L’appuntamento è in programma martedì, a partire dalle ore 18. Sono invitati a partecipare sindaci, imprenditori, rappresentanti della società civile, cittadini. «Un confronto aperto sulle idee e sulle cose da fare – dice Sappa – per focalizzare i temi fondamentali per il rilancio e la crescita del nostro ponente ligure, temi che dovranno trovare assolutamente la giusta attenzione nel prossimo consiglio regionale. Metto a disposizione del territorio la mia competenza e conoscenza frutto di una lunga e densa carriera amministrativa».

Dopo l’intervento di Sappa e il confronto aperto, seguirà un rinfresco nel parco della Villa. L’organizzazione raccomanda a tutti di portare la mascherina.