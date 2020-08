«Livello delle Asl liguri medio-basso il vero motivo delle fughe dei pazienti», dal PD affondo all’assessore regionale Sonia Viale

Sanremo. »La Viale offende i liguri e la loro intelligenza, accusandoli di incoerenza perché si rivolgono a strutture sanitarie private fuori regione ma non vogliono che le stesse strutture offrano servizi sanitari in Liguria». A dichiararlo è il segretario cittadino del Partito Democratico Marco Torre che così interviene sulle parole pronunciate dalla vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria durante un’intervista che si è svolta nei giorni scorsi negli studi di Riviera24.it.

«Evidentemente non ha capito quali sono le esigenze dei cittadini liguri – continua il segretario Dem – che vorrebbero potersi curare con un buon livello delle prestazioni sanitarie, tempi compatibili con l’importanza delle patologie e costi sostenibili per il proprio bilancio famigliare: insomma vorrebbero strutture pubbliche efficienti e affidabili. Invece l’assessore li accusa di non comprendere gli aspetti positivi delle privatizzazioni che sta attuando a Bordighera, Cairo Montenotte e Albenga. Insomma per la Viale la possibilità che si possa dare un buon servizio sanitario pubblico non è preso neanche in considerazione.

In realtà i liguri vanno a farsi curare fuori dalla regione, perché, come dice la Corte dei conti, il livello delle prestazioni sanitarie delle Asl liguri, salvo alcune rare eccellenze, è medio-basso e non certo per colpa di medici o infermieri che, come è successo anche nell’ emergenza covid, hanno dimostrato grande professionalità e spirito di servizio nei confronti della loro comunità.

Quindi la Viale, che è corresponsabile delle condizioni di mediocrità della sanità ligure insieme alla maggioranza di cui fa parte, invece di dare colpe ai liguri, dovrebbe spiegare perché la stessa Corte dei conti si è espressa in modo negativo sollevando problematiche e criticità del sistema sanitario ligure.