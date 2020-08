Linea Condivisa ha i suoi candidati per le regionali, da Sanremo corrono Fabio Ormea e l’avvocato Ersilia Ferrante

Sanremo. E’ pronta la “truppa” imperiese di Linea Condivisa, la formazione della sinistra che parteciperà alla coalizione per l’elezione del candidato presidente Ferruccio Sansa. Dalla Città dei Fiori sono pronti a correre per le regionali di settembre l’ex consigliere comunale di Sanremo Insieme Fabio Ormea e la new entry della politica locale l’avvocato Ersilia Ferrante, molto attiva nel panorama della cultura e attivista per i diritti dei migranti. I due sanremesi saranno i rappresentanti della lista che unisce forze di movimento e della politica più istituzionale posizionate alla sinistra del Partito Democratico.

Oltre ai loro nomi, domani, durante la conferenza stampa che si terra a Genova alla presenza del consigliere regionale Gianni Pastorino (eletto cinque anni fa nella lista di Rete a Sinistra, poi allargatasi a Francesco Battistini fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle) e della segretaria regionale di Linea Condivisa Carla Nattero, verranno svelati anche gli altri due componenti della lista della provincia di Imperia. Si parla di un volto storico della politica del capoluogo che però non è mai stato eletto nelle istituzioni e di una new entry proveniente dalla società civile.

Da Ponente le fila della sinistra contano già sul sostegno, come candidati nella lista del presidente Sansa, dell’attrice dello Spazio Vuoto Livia Carli, della funzionaria dolceacquina Gabriella Monaco, di Claudio Taverna, insegnante al liceo Aprosio e del medico di base Lorenzo Vigo, già candidato alle scorse comunali per il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.

In fase di formazione ci sarebbe anche la lista dei Verdi che attualmente vede tra i propri possibili candidati l’ingegnere della Provincia Roberto Amoretti.