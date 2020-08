Liber theatrum a Perinaldo propone lo spettacolo “Cupid 19 – Uomini e Donne al tempo del Coronavirus”

Perinaldo. Dopo la bella e suggestiva serata performance di poesie e musica realizzata a Vallebona, Liber theatrum torna finalmente in scena in maniera vera ed effettiva sabato 8 agosto alle 21.15 a Perinaldo, con prenotazione obbligatoria, per il quinto anno consecutivo, con uno spettacolo di teatro “per ridere sotto le stelle” con l’intrigante e divertente spettacolo “Cupid 19 – Uomini e Donne al tempo del Coronavirus” regia di Diego Marangon, tecnico audio e luci Stefano Hutter.

Impossibilitati, causa le disposizioni di emergenza sanitaria, a prevedere uno spettacolo diffuso e itinerante, come avvenuto nelle precedenti edizioni, appuntamento fissato nell’ampia piazza della Chiesa di San Nicolò dove 19 interpreti affronteranno l’infinito e mai risolto rapporto di odio-amore tra uomini e donne, ancor più messo alla prova nel lungo periodo del lockdown a causa del Coronavirus. Il tutto assemblato e messo insieme per uno spettacolo divertente e ironico, a tratti sarcastico, pungente e dissacrante, che saprà certamente coinvolgere

il pubblico sui temi che da sempre rispondono allo stereotipo dell’amore per eccellenza: la ricerca e la convivenza ideale con l’anima gemella, il sogno di ognuno di noi, soprattutto del mondo femminile!

Una grande aspettativa, spesso però vanificata dalla quotidianità e dal trascorrere del tempo. Speranze e delusioni, gioie e dolori, in un viaggio in cui il sorriso, il riso e la presa in giro di sé stessi e dell’altra metà dell’universo umano, saranno il filo conduttore, in maniera quasi cabarettista, di uno spettacolo con personaggi sorprendenti, originali, dalle battute inattese, sferzanti, provocatorie, talvolta quasi spiazzanti.

Ingresso libero e, nel rispetto delle norme anti-Covid, numero di spettatori previsto limitato per cui è assolutamente necessaria la prenotazione anche via Whatsapp al 338 6273449 – liber.theatrum@gmail.com – www.libertheatrum.com

“CUPID 19 – Uomini e Donne al Tempo del Coronavirus” è realizzato con il contributo del Comune di Perinaldo: Paese delle Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano, membro dell’Associazione Paesi Bandiera Arancione, Città dell’Olio e vincitrice nel 2015 del Premio Swiss Tourism Awards, uno de i Borghi Più Belli d’Italia.

