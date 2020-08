L’endorsement del sindaco Ingenito al candidato Piana: «Riferimento necessario per il territorio»

Imperia. «Con il presidente Alessandro Piana e l’onorevole Flavio Di Muro è stato aperto un dialogo fin dall’inizio del mio mandato. Questo significa che il presidente Piana conosce molto bene le esigenze del suo territorio, e conosce quelli che sono i progetti in itinere e quelli che verranno realizzati anche nella città di Bordighera. E’ una persona aperta al dialogo e devo dire che in questi cinque anni del suo mandato lo ha ampiamente dimostrato. Personalmente lo ritengo un riferimento necessario per la collaborazione che un ente locale deve avere con la regione e quindi oggi la mia presenza qui rappresenta pieno appoggio alla sua campagna elettorale affinché possa ottenere i migliori risultati». Lo ha dichiarato il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, che ha partecipato in serata in Galleria degli Orti all’inaugurazione del point elettorale di Alessandro Piana, capolista della Lega per il collegio imperiese.

Pur rimanendo ancora “civico”, così come la lista con la quale è stato eletto due anni fa primo cittadino di Bordighera, Ingenito ha dimostrato così il proprio completo appoggio al candidato leghista della coalizione di centrodestra, mentre nei giorni scorsi il suo vicesindaco, Mauro Bozzarelli, è entrato tra le file del Carroccio, tesserandosi con la Lega.