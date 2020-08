Leggere “al fresco”, il Graf distribuisce fumetti ai detenuti del carcere di Sanremo

Sanremo. Il Graf, Associazione radicale di Imperia, a partire dalle ore 14 sarà presente nel carcere di Valle Armea con una valigia di fumetti destinati alla biblioteca interna del penitenziario.

Il Graf presieduto dall’esponente radicale imperiese Gian Piero Buscaglia candida alla presidenza della Regione Carlo Carpi, ex candidato sindaco di Imperia e Sanremo attualmente detenuto nel carcere di Sanremo.

«33 detenuti suicidi da gennaio a luglio – commenta Buscaglia candidato consigliere alle Regionali – e il conto dei 33 non comprende i 13 morti nelle rivolte di marzo, deceduti per overdose da medicinali sottratti alle farmacie delle carceri, il che somiglia molto al volerla far finita con la vita. Il modo scelto dai 33 detenuti per uccidersi è il cappio attorno al collo, ma 4 si sono suicidati col gas delle bombolette per cucinare in cella. Grave la condizione dei detenuti tossicodipendenti nelle patrie galere»