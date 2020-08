Genova. Saranno 16 uomini e 14 donne a rappresentare la Lega alle prossime elezioni regionali del 20-21 settembre in Liguria. Quattro i capilista dei collegi provinciali: Franco Senarega, capogruppo uscente in consiglio regionale, per il collegio di Genova; Gianmarco Medusei, assessore alla Sicurezza del Comune di La Spezia, nel collegio di Spezia; Stefano Mai, assessore uscente all’Agricoltura di Regione Liguria, per il collegio di Savona; Alessandro Piana, presidente uscente del Consiglio regionale, nel collegio di Imperia.

«Abbiamo liste molto competitive – dichiara il deputato della Lega e segretario Lega Liguria Edoardo Rixi – con tanti amministratori locali, fra sindaci, consiglieri e assessori comunali e regionali, che conoscono bene il loro territorio. L’obiettivo è consolidare la Lega come primo partito in Liguria.

Vogliamo dare un’immagine unitaria di crescita del nostro territorio, per lanciare un chiaro segnale a un governo centrale

in cui c’è chi della decrescita felice fa una missione. Dare un voto alla Lega, per questo, vale doppio: significa continuare, anche migliorando, il buon lavoro svolto dalla Lega al governo della Liguria e dare un avviso di sfratto al governo abusivo a Roma».

Tra i candidati in lista, la più giovane è Giulia Giorgi, assessore alle Politiche sociali del Comune di La Spezia, mentre il candidato con più esperienza è Natale Gatto, sindaco di Isola del Cantone. Nel collegio di Genova, candidata la vicepresidente uscente di Regione Liguria, Sonia Viale, e tanti consiglieri comunali del Comune: Federico Bertorello, Francesca Corso e Lorella Fontana, cui si aggiungono l’assessore alle Politiche sociali, Francesca Fassio, e il presidente del Consiglio comunale, Alessio Piana. Dai Municipi, il presidente del Centro Est, Andrea Carratù, l’assessore al Bilancio del Levante, Sonia Paglialunga, e dallo stesso, il consigliere Elisabetta Marinelli.

Dall’area metropolitana, candidati il consigliere comunale di Chiavari, Sandro Garibaldi, il consigliere comunale di Cogoleto, Francesco Biamonti, e il consigliere della Città Metropolitana, Claudio Garbarino. Ancora, Vanessa Boggiano, operatrice turistica di Sestri Levante, e Ilaria Murmura, avvocato di Arenzano.

A Imperia, il capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Imperia, Monica Gatti, l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Ventimiglia, Mabel Riolfo, e Marco Medlin, storico segretario cittadino della Lega sanremese.

Nel collegio di Spezia, l’assessore al Commercio del Comune di La Spezia, Lorenzo Brogi, il vicesindaco di Sarzana, Costantino Eretta, e il consigliere comunale di Varese Ligure, Luigina Cademarchi.

A Savona, completano la lista il sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso del Verme, il primario della Asl2 Savona, Brunetto Brunello, la referente cittadina della Lega savonese, Maria Maione, e l’assessore al Commercio del Comune di Savona, Maria Zunato.

I candidati della Lega in Liguria:

Collegio di Genova:

Franco Senarega, 51 anni, consigliere regionale e capogruppo uscente in Regione Liguria, consigliere comunale delegato alla Sicurezza del Comune di Recco, consigliere delegato alla Viabilità della Città metropolitana di Genova, artigiano.

Sonia Viale, 53 anni, vicepresidente e assessore uscente alla Sanità e alle Politiche sociali di Regione Liguria, avvocato.

Federico Bertorello, 39 anni, coniugato, una figlia, consigliere comunale delegato agli Affari Legali del Comune di Genova, avvocato giuslavorista.

Francesco Biamonti, 60 anni, un figlio, consigliere comunale di Cogoleto e candidato Sindaco a Cogoleto nel 2016, rivenditore generi di monopolio.

Vanessa Boggiano, 44 anni, coniugata, 2 figli, operatrice turistica.

Andrea Carratù, 47 anni, coniugato, una figlia, presidente Municipio Centro Est, piccolo imprenditore.

Francesca Corso, 28 anni, consigliere comunale di Genova, impiegata.

Francesca Fassio, 55 anni, coniugata, assessore alle Politiche sociali del Comune di Genova.

Lorella Fontana, 60 anni, coniugata, 2 figlie, consigliere comunale e capogruppo nel Comune di Genova, funzionario pubblico.

Claudio Garbarino, 53 anni, coniugato, 2 figli, consigliere delegato ai Trasporti della Città Metropolitana di Genova, impresario edile.

Sandro Garibaldi, 54 anni, coniugato, 2 figli, vice Sindaco di Chiavari dal 2013 al 2017, consigliere comunale di Chiavari, titolare di una società di impianti elettrici e di sicurezza.

Natale Gatto, 75 anni, coniugato, un figlio, Sindaco di Isola del Cantone, Ufficiale Aeronautica, Dirigente Ministero Del Lavoro, consigliere di Amministrazione SPIM SpA, consigliere di Amministrazione Fondazione Ansaldo.

Elisabetta Marinelli, 56 anni, coniugata, 2 figli, consigliere del Municipio Levante, collaboratore professionale sanitario infermiere.

Ilaria Murmura, 45 anni, una figlia, avvocato.

Sonia Paglialunga, 44 anni, coniugata, 2 figli, assessore al Bilancio del Municipio Levante, consulente del lavoro.

Alessio Piana, 44 anni, coniugato, presidente del Consiglio comunale di Genova e del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, impiegato.

Collegio di Savona:

Stefano Mai, 50 anni, coniugato, 2 figli, assessore uscente all’Agricoltura di Regione Liguria. Già sindaco di Zuccarello e consigliere provinciale di Savona.

Brunello Brunetto, 64 anni, coniugato, 2 figli, medico, direttore anestesia, rianimazione e dipartimento emergenza urgenza ASL2 Savona.

Maria Maione, 46 anni, referente cittadina Lega Savona, commerciante.

Roberto Sasso del Verme, 48 anni, coniugato, 2 figli, sindaco di Laigueglia, agente immobiliare.

Maria Zunato, 65 anni, assessore allo Sviluppo economico e al Personale del Comune di Savona.

Collegio di Imperia:

Alessandro Piana, 48 anni, coniugato, un figlio, presidente uscente del Consiglio regionale, imprenditore.

Monica Gatti, 50 anni, coniugata, una figlia, consigliere comunale e capogruppo nel Comune di Imperia, commercialista.

Marco Medlin, 65 anni, coniugato, una figlia, geometra.

Mabel Riolfo, 51 anni, una figlia, assessore ai Servizi sociali del Comune di Ventimiglia, avvocato.

Collegio di Spezia:

Gianmarco Medusei, 42 anni, coniugato, 4 figli, assessore alla Sicurezza del Comune di La Spezia, ufficiale medico specialista in otorinolaringoiatria.

Lorenzo Brogi, 38 anni, coniugato, 2 figli, assessore al Commercio del Comune di La Spezia, responsabile riscossione coattiva di I.C.A srl.

Luigina Cademarchi, 54 anni, coniugata, assessore alle Politiche sociali del Comune di Varese Ligure, commerciante.

Costantino Eretta, 44 anni, coniugato, 2 figli, vicesindaco e assessore alle Politiche sociali, del Comune di Sarzana, dirigente medico in chirurgia generale Ospedale San Bartolomeo di Sarzana.

Giulia Giorgi, 25 anni, assessore alle Politiche sociali del Comune di La Spezia, collaboratrice.