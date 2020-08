Lega, Marco Madlin il candidato ufficiale alle Regionali per Sanremo

Sanremo. «Amici, è con immenso piacere comunicarvi che questa mattina è stata depositata la lista dei candidati Lega Salvini Premier per la provincia di Imperia». A parlare è il capogruppo del Carroccio in consiglio comunale Daniele Ventimiglia.

«Sanremo avrà il suo candidato alle elezioni regionali, l’amico Marco Medlin, persona capace e preparata. Marco Medlin è da sempre un leghista che non ha mai guardato verso altre bandiere politiche rimanendo fedele alla Lega nel tempo.

Impegno e determinazione verso i cittadini sanremesi saranno le sue principali prerogative. Tutta la sezione di Sanremo è pronta, unità e compatta per sostenerlo in questa bellissima avventura! Non vi fate ingannare dai baffi, è una persona estremamente sensibile e disponibile. Forza Lega, forza Lega Sanremo, forza Marco Medlin», conclude Ventimiglia.