L’Associazione Internazionale Regina Elena ricorda Onorato I Lascaris

Sabato 22 agosto, a Tenda e Ventimiglia, l’Associazione Internazionale Regina Elena Odv ha ricordato Onorato I Lascaris di Ventimiglia, Conte di Tenda e Ventimiglia, nato a Tenda nel 1420 circa, che studiò all’Università di Montpellier e sposò Margherita Cossa, figlia di Giovanni, Gran Siniscalco del Re Renato d’Angiò, succeduto al padre nel 1440; fu nominato Gran Ciambellano, vicario di Marsiglia e Arles, Signore di Châteauneuf-Grasse e La Garde-lès-Grasse (feudi acquistati tra il 1453 e il 1465, che dall’inizio del XIII secolo erano in possesso dei Conti di Ventimiglia). Sposò in seconde nozze la Marchesa di Finale, Margherita del Carretto (1427-91). Nel 1469 Onorato governò tutto il Ponente ligure ed occupò il Marchesato di Finale, in qualità di tutore del giovane cugino Galeotto II del Carretto, ma fu assassinato il 5 febbraio 1475.