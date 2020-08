Imperia. Dopo tanti mesi di inattività la Asd Oneglia Calcio si è ritrovata per il primo allenamento, lunedì 17 agosto alle 20 presso il campo “F.Salvo” ai Piani di Imperia.

Alcuni esercizi per riprendere gradualmente l’attività motoria e anche per ritrovare un gruppo davvero coeso, lo stesso che, nella scorsa stagione, disputò un ottimo campionato.

E’ dello stesso avviso anche l’allenatore dell’Oneglia Calcio, Gianni Bella, che non nasconde l’entusiasmo e crede, così come il resto del gruppo, l’eventualità di essere ripescati in Prima Categoria.