Imperia. L’artista imperiese Alex Pinna inaugura a Tropea la sua mostra ‘Sali’.

Dall’8 agosto al 20 settembre Tropea ospiterà infatti la mostra “Sali” personale dell’artista Alex Pinna. Curato da Emanuele Bertucci e patrocinato dal Comune di Tropea, l’evento è stato promosso dalla Fondazione Rocco Guglielmo e dalla Società Porto di Tropea S.p.A. e fortemente voluto dal sindaco Giovanni Macrì che ha inteso inserirlo all’interno di un ricco programma artistico/culturale previsto in città per questa stagione estiva.

Per l’occasione sarà realizzato un catalogo edito da Mediano Editore, contenente, tra l’altro, le immagini contestualizzate all’interno del Porto e del centro storico di Tropea. La mostra, che vedrà le opere dell’artista ligure esposte sui pontili del Porto di Tropea con un’appendice nel centro storico, apre per la prima volta la perla del Tirreno all’arte contemporanea e si inserisce in un calendario di eventi che la Fondazione Rocco Guglielmo ha programmato per i suoi dieci anni di attività.

Un importante accordo di comarketing è stato raggiunto tra il direttore della Fondazione, Emanuele Bertucci, e Trenitalia che permetterà alla mostra di avere una visibilità nazionale. L’accordo infatti prevede l’inserimento dell’evento all’interno di tutti i circuiti regionali e nazionali di Trenitalia compreso il sito web del vettore che vanta milioni di visitatori.

Alex Pinna è nato ad Imperia. Diplomato al corso di pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera. Dal 1993 espone costantemente in mostre personali e collettive in Italia e all’estero tra cui: Shanghai, Tel Aviv, Londra, New York, Los Angeles, Montecarlo, Colonia e Lugano.

Tra le mostre recenti si ricordano “Trust you” presso la galleria Giovanni Bonelli di Pietrasanta, “Oggetti smarriti” presso la galleria Babs di Milano, “Interrogare lo spazio” galleria Ferrarin di Legnago, “Segrete” palazzo Ducale di Genova, “Stories” galleria Guidi & Schoen di Genova, “Leggero” galleria PRAC di Napoli, “Le latitudini dell’arte” presso il museo Vigado di Budapest, “A new space” NM gallery di Montecarlo, “Italian summer” presso il museo MOAH a Lancaster, Los Angeles “Niente da spiegare” villa Di Donato a Napoli, “Ti guardo, mi guardo” presso la Fondazione Rotella a Catanzaro, “Italian sculpture” Ronchini gallery di Londra, “La scultura italiana del XXI secolo” presso la fondazione Pomodoro di Milano, “Campolungo” complesso del Vittoriano a Roma.

È docente incaricato della cattedra di scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Vive e lavora a Milano.