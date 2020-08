La Compagnia Stabile Città di Sanremo porta in scena “Aria de Festival!” a Riva Ligure

Sanremo. Giovedì 6 agosto alle 21,15 la Compagnia Stabile Città di Sanremo sarà in scena a Riva Ligure, in piazza Ughetto, con la commedia “Aria de Festival!”, evento inserito nel calendario estivo del Comune.

L’ingresso è libero e gratuito. Non è richiesta prenotazione, il personale del Comune provvederà allo smistamento del pubblico come da normativa vigente per il protocollo Covid.

Sanremo, anni ’70. Alla Pensione Melodia giungono, ospiti d’onore del Festival, Dino Lavilla e Nico Flamenco, cantanti famosi degli anni ’50. La loro inattesa presenza porta scompiglio nella vita delle titolari, fans-iulle un po’ datate, innamorate delle canzoni e dei due cantanti.

Personaggi ed interpreti:

Marieta detta Orietta – cameriera della pensione – Irene Mattioli

Gerolima detta Mina – titolare della pensione – Flavia Musso

Petronilla detta Nilla – titolare della pensione – Tersilla Gallo

Betty – figlia di Nilla – Giulia Barli

Tony – suo fidanzato – Sergio Giovannini

Lola Quattretti – l’imprevista – Serena Busnelli

Dino Lavilla – cantante – Giancarlo Rilla

Nico Flamenco – cantante – Carlo Olivari

Ninetu Gavino – aspirante marito di Nilla – Carlo Busnelli

Censo Taricco – aspirante marito di Mina – Mario Saccoccia

audio e luci Sergio Giovannini

suggeritrici Rosaria Bellosta

scenotecnici Alfredo Censasorte – Giacomo Mannisi

scenografia Anna Blangetti

Regia di Anna Blangetti.