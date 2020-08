Sanremo. Ha preso il via questa mattina alle 11,07 da Trezzano sul Naviglio la Milano-Sanremo, Classicissima di primavera, quest’anno disputata sotto i caldi raggi di agosto in una veste insolita a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il percorso misura in totale 305 chilometri e rispetto al tracciato tradizionale solo gli ultimi 40 chilometri resteranno invariati ovvero quelli da Imperia a Sanremo passando da Cipressa e Poggio, questo perché sono numerosi i comuni che hanno detto no al passaggio della competizione, ragione per cui gli organizzatori hanno dovuto riformulare il percorso che per questa edizione transiterà dal Colle di Nava per entrare in Liguria.

L’arrivo in via Roma a Sanremo è previsto alle 18,20, ma il traguardo della competizione sarà decisamente diverso rispetto agli anni passati; vige infatti il divieto di creare assembramenti intorno alle transenne dunque dimentichiamo il pubblico scalpitante e festoso, pronto ad accogliere gli sportivi nella Città dei Fiori.

Sono in molti, residenti e non, a non vedere di buon occhio la competizione disputata in questo periodo dell’anno, soprattutto per via dell’impossibilità di scendere in strada per assistervi.