Santo Stefano al Mare. La Banda Pasquale Anfossi di Taggia suonerà il 9 agosto a Santo Stefano al Mare alle 21 in occasione dei Festeggiamenti del Santo Patrono, con La SS. Messa e Processione del Santo.

E’ il 1° appuntamento musicale dopo lo stop di 4 mesi per il (decreto Covid). Nel mese di luglio la banda, in forma nonostante la lunga pausa, ha ripreso con entusiasmo le prove, che continueranno per tutto il mese di agosto (osservando le precauzioni di sicurezza).

Da Vitaliano Gallo attuale direttore: «un grazie a tutti i musicisti che stanno dimostrando amore e attaccamento per questa storica Istituzione. Ci vediamo tutti il 9 agosto. In programma musiche sacre di M. Bartolucci, P. Vidale, E. Sabatini, D. Pancaldi, F. Frigerio. In chiusura fuochi d’artificio. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid».