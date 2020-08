Isolabona. In tempi di misure stringenti applicate per il bene di tutti, ecco finalmente una nuova “regola” che potrà far solo che piacere. Al Camping Delle Rose l’ultima novità si chiama “pizza per piscina”. E già, proprio così, nella splendida cornice di questa struttura ricettiva, sarà possibile per la clientela mangiare la pizza ricevendo in omaggio l’ingresso per la piscina.

E non è tutto! Al Camping delle Rose se mangi due pizze (comprese quelle da asporto), si riceverà un buono utilizzabile per un prossimo ingresso gratuito. Quando si dice un buon affare!

di 12 Galleria fotografica Il Camping Delle Rose di Isolabona









Al Camping delle Rose il pubblico viene coccolato come non mai. Del resto accedervi è possibile anche se non si è ospiti permanenti. Piace ricordare che la pizzeria del camping è diventata nel tempo “un’istituzione” tanto quanto la sua piscina. Non poteva essere diversamente visto il forno a legna e un menù che è un elenco di prelibatezze, realizzate sempre con materie di prima qualità.

D’altronde la pizzeria è da sempre cosa di “famiglia”: cotta a puntino con l’antica tecnica che nonno Pino ha sperimentato negli anni e che ora è stata tramandata alla progenie che l’ha migliorata ancora grazie al contributo delle migliori scuole di cucina.

Insomma, gustare una buona pizza al Camping delle Rose può rappresentare un’occasione in più per farsi una gita a Isolabona, luogo affascinante e ospitale, gustando buon cibo e in totale relax.

Per info e prenotazioni:

Camping Delle Rose

Via Provinciale – 18035 Isolabona (IM)

Tel 0184 208130

info@campingdellerose.eu

www.campingdellerose.eu

Facebook www.facebook.com/CampingRose