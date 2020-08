Pontedassio. Le parole del sindaco di Pontedassio Ilvo Calzia in merito all’inizio del nuovo anno scolastico:

«Care famiglie, cari studenti, visto che si avvicina l’inizio del nuovo anno scolastico, fissato il 14 settembre, è doveroso da parte mia rendere noto che l’amministrazione comunale in questi ultimi mesi ha lavorato in silenzio per prepararsi all’augurata riapertura.

In primo luogo la settimana prossima termineranno i lavori, iniziati dopo la sospensione delle attività per il Covid, di completa ristrutturazione della parte della scuola media non demolita, con il rifacimento degli impianti, contro-soffitti, porte interne, lucidatura pavimenti, ritinteggiatura di tutte le parti interne, sistemazione servizi igienici, nuovo impianto climatizzazione palestra, rifacimento totale palestra e spogliatoi, con il conseguimento finale della dovuta agibilità.

A ottobre i lavori proseguiranno nella porzione della scuola in corso di costruzione. Al contempo, ottemperando alle Linee Guida per il distanziamento degli alunni, due aule della scuola elementare risultano non sufficientemente capienti, per cui l’amministrazione sta preparando due nuove aule, di cui una presso il palazzo comunale, per ospitare le due classi che verranno provvisoriamente trasferite.

Verrà altresì preparata una terza aula di riserva. Sono in corso anche i consueti lavori di manutenzione ordinaria presso le scuole elementari e presso le aule dalle Opere Parrocchiali. Prima dell’avvio delle lezioni, in accordo con la Direzione Scolastica, verrà effettuata la disinfezione di tutti i locali.

Per quanto riguarda il trasporto scolastico per i bambini delle frazioni che frequentano la scuola elementare e l’asilo, il servizio verrà attivato regolarmente, con gli stessi importi mensili dello scorso anno.

Per quanto riguarda invece le modalità, devo attendere le ultime disposizioni del Governo per poter organizzare il servizio con la cooperativa con uno o più viaggi, a seconda del distanziamento che si dovrà tenere sullo scuolabus. Voglio inoltre rassicurare, come già fatto in una riunione riservata con le maestre, che l’asilo delle Opere Pie Agnesi riaprirà regolarmente il 14 settembre. Si stanno predisponendo le aule e organizzando le modalità dell’apertura secondo le Linee Guida del Ministero.

Per organizzare al meglio il servizio di trasporto scuolabus invito le famiglie interessate a mandare al più presto una comunicazione con il nome del bambino e un riferimento telefonico all’indirizzo mail urbanistica@pontedassio.net. Oppure a portarla all’ufficio protocollo del comune.

Per organizzare al meglio la gestione dei gruppi dei bambini dell’asilo invito le famiglie interessate a mandare al più presto una comunicazione di pre-iscrizione con il nome, l’età del bambino/i e un riferimento telefonico all’indirizzo mail urbanistica@pontedassio.net. Oppure a portarla all’ufficio protocollo del comune o inviarla alla segreteria dell’asilo Opere Pie Agnesi.

Servizio di pre-scuola: Dopo il lungo e forzato periodo di chiusura delle scuole e la breve parentesi del campo estivo, l’amministrazione comunale ha pensato di venire incontro alle famiglie offrendo la possibilità di una settimana di pre-scuola per i bambini che frequenteranno la prima elementare e per gli alunni delle elementari.

Nella settimana da lunedì 7 a venerdì 11 settembre, dalle 8.30 alle 12/12.30, i bambini opportunamente distanziati verranno seguiti da educatori che svolgeranno attività didattiche di preparazione alla scuola: verranno eventualmente completati i compiti delle vacanze, verranno ripassati gli argomenti affrontati con la Didattica a Distanza e si procederà ad attività mirate di recupero. Gli impegni di studio saranno alternati a giochi e momenti di sport proposti da un educatore professionale sportivo del Coni.

Il servizio di pre-scuola è facoltativo ed è completamente gratuito, in quanto tutti i costi saranno sostenuti dal comune, compreso l’eventuale servizio di scuolabus per i bambini delle frazioni. Il pre-scuola si svolgerà in due locali attrezzati, per cui, a causa delle regole anti contagio, i posti sono limitati.

Pertanto invito le famiglie interessate alla settimana di pre-scuola a mandare al più presto una comunicazione con il nome del bambino, l’età e un recapito telefonico all’indirizzo mail urbanistica@pontedassio.net. I bambini rappresentano il futuro, per questo è fondamentale garantire che possano finalmente ricominciare a frequentare la scuola».