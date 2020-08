Diano Marina. E’ di un giovane scooterista ferito in modo grave il bilancio di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio all’imbocco del Capo Berta, nel territorio comunale di Diano Marina.

Ad avere la peggio N. D. N. 19 anni, di Imperia, alla guida dello scooter che ha riportato fratture alle gambe ed è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure. Il ragazzo si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda guidata da G.A., 21 anni di Chiusanico che stava immettendosi in via Agnese.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario con la polizia locale. Accertamenti sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.