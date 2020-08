Incendio boschivo nella zona della pineta di San Lorenzo al Mare

San Lorenzo al Mare. Squadre dei vigili del fuoco dal Comando provinciale di Imperia intervengono per un incendio boschivo e di sterpaglie.

Il rogo si sarebbe sviluppato, verso le 16.20 per cause che verranno accertate, nella zona di via Pinea-Terre Bianche dalla pineta.

AGGIORNAMENTO ALLE 17.30

L’incendio è ancora in corso ed ha coinvolto un uliveto abbandonato e delle sterpaglie. Sul posto, per dare manforte ai colleghi imperiesi, sono intervenuti anche i pompieri del distaccamento matuziano.