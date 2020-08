Genova. «Ricordiamoci che la maggior parte delle infrastrutture non sono statali, sono regionali». A dirlo è l’ex ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli, a margine dell’inaugurazione del ponte autstradale sulla Val Polcevera.

Spiega il politico pentastellato: «Io non ce l’ho con Toti e non ce l’ho con nessuno. Quando sento dire persone che il Governo ci ha abbandonato e poteva fare meglio, ricordo che ci sono migliaia di strade provinciali e regionali abbandonate. Da quando sono ministro lo Stato sta recuperando strade abbandonate e sta mettendo nella manutenzione è tornato un giusto equilibrio tra l’interesse pubblico e quello privato, che deve continuare al di la delle polemiche e della solita propagando fatta per pigliare voti».