Inaugurazione del Bordighera Book Festival, presente l’assessore regionale Marco Scajola

Bordighera. Domani pomeriggio l’assessore regionale Marco Scajola sarà presente all’inaugurazione del Bordighera Book Festival.

«Un’iniziativa culturale importante per il nostro territorio- afferma Marco Scajola- che si rinnova ogni anno. Come lettore sono interessato a partecipare perché sono incuriosito dalle novità letterarie che vengono proposte.

Come cittadino e come amministratore ritengo che la cultura sia un settore importante, in cui investire soprattutto per i nostri giovani.

Rivolgo i miei complimenti all’organizzazione, che, in quest’anno particolare, è riuscita a garantire il regolare svolgimento della manifestazione in piena sicurezza».