In Liguria al via il corso gratuito per tecnico del risparmio energetico rivolto a diplomati e laureati

Genova. Former, Formazione e consulenza, insieme a C.F.L.C. ed E.A.F.R.A. Genova, propone il nuovo corso di formazione dedicato ai giovani diplomati e laureati liguri, interamente finanziato da Regione Liguria e Fondo Sociale Europeo.

Saranno due i corsi, su due sedi differenti: a Genova, in via di Sottoripa 1A/89, e a Sarzana (SP) in via Variante Aurelia 195. La formazione potrà essere svolta in modalità on-line in base agli sviluppi delle disposizioni di gestione e contenimento del Covid-19.

Il percorso prevede, oltre alle 800 ore di formazione (560 in aula e 240 di stage), anche tirocini, percorsi di inserimento lavorativo e garantisce l’assunzione a oltre il 50 % degli allievi idonei alla fine del percorso. Destinatari delle attività sono giovani disoccupati, tra i 22 e i 29 anni, in possesso di diploma o laurea e con residenza/domicilio in Liguria. Per accedere al corso è necessario inviare all’indirizzo iscrizionigenova@former.education la domanda di iscrizione entro venerdì 28 agosto. Per tutti i dettagli, la scheda informativa e la scheda di iscrizione: www.former.biz/energie.

L’ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove di selezione che si terranno in modalità on-line martedì 1 e mercoledì 2 settembre. Per Former questa rappresenta la settima edizione del corso, una grande conferma della necessità della figura professionale sul territorio Ligure, riconosciuta anche dagli ottimi esiti occupazionali delle passate edizioni: su 68 allievi formati, 43 hanno trovato un impiego entro i 6 mesi successivi al termine del percorso.

Il coinvolgimento di aziende del settore e studi professionali nelle fasi di aula garantisce agli allievi un immediato confronto con il reale mondo del lavoro; gli incontri e i workshop con gli ex allievi e la presentazione delle loro case-history permette agli alunni di avere una visione completa delle opportunità che il corso garantirà.

Questa edizione del corso si arricchisce di altre attività, tutte direzionate a garantire un reale inserimento lavorativo: Former accompagnerà gli alunni verso tirocini volti all’assunzione e strutturerà percorsi paralleli per gli alunni che vorranno creare la loro impresa. Per info: mail info@former.biz, iscrizionigenova@former.education, tel 010 4074254.