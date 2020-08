In autunno arriva l'”Imperia Extra Taste”, il festival dei sapori. Oneglio: «Idea per destagionalizzare l’offerta turistica»

Imperia. Il Comune di Imperia sta elaborando un nuovo format di eventi dedicato alla valorizzazione dei prodotti tipici e dei sapori locali. Il ciclo, disposizioni anti Covid permettendo, dovrebbe svolgersi dall’11 settembre al 15 novembre. «In collaborazione con tutte le associazioni di categoria -spiega l’assessore al Turismo Gianmarco Oneglio – rappresentative del territorio, per rilanciare il turismo e sostenere le imprese locali, l’obiettivo è quello di realizzare un progetto turistico-promozionale, il cui nome sarà Imperia Extra Taste, che vuole sottolineare il carattere poliedrico di Imperia quale città turistica ma anche città dei sapori, risalenti alla tradizione e fortemente caratterizzanti il nostro territorio».

«Il format è innovativo -prosegue Oneglio – perché si concretizzerà in due mesi, dall’11 settembre al 15 novembre, con un calendario di iniziative rivolte a turisti e residenti e comprenderà pacchetti turistici legati all’enogastronomia e alle attività outdoor, tre giorni di press tour tra i vigneti e gli uliveti del nostro territorio e la conclusione con una mostra mercato delle eccellenze liguri e della città tedesca gemellata di Friedrichshafen ancora in fase di accordi, di olio, vino, prodotti De.Co e presidi slow food, che si svolgerà da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre 2020».

Oneglio non lo dice, ma traspare la preoccupazione che date le limitazioni dovute alle misure di contenimento della pandemia l’edizione di “Olioliova 2020” organizzata dalla Camera di Commercio possa saltare. Un appuntamento che il Comune di Imperia non vuole perdere ma rinnovandolo come più volte sottolineato dallo stesso sindaco Claudio Scajola.

«La fase conclusiva dell’intero progetto -prosegue Gianmarco Oneglio – sarà, appunto, la mostra -mercato, da venerdì 30 ottobre a domenica 1 Novembre, che consiste in una grande mostra mercato di eccellenze liguri e nelle intenzioni di quelle di Friedrichshafen. L’iniziativa potrebbe ritornare a svolgersi nelle vie centrali cittadine, penso a via Bonfante. Saranno presenti numerosi stand di produttori locali quali olio, vino, formaggi, miele. Tutto il progetto si svolge da settembre a novembre in un periodo è ideale poiché è tempo di vendemmia e di raccolta delle olive e coinvolge, tramite escursioni, degustazioni, cene a tema, show cooking con chef e sommelier tutti gli operatori locali, dai pescatori ai commercianti, dagli agricoltori alle guide ambientali e turistiche, dalle aziende agricole e agrituristiche alle aziende ricettive turistiche. Valorizza anche la rete museale e auspica la soddisfazione di utenti ed esercenti grazie ad una piena e fattiva sinergia di tutta la città, nonché dei suoi comuni limitrofi che già collaborano condividendo anche il servizio di Promozione turistica di cui Imperia è capofila».

«Un’esperienza che mira anche alla destagionalizzazione turistica. Imperia non è solo mare, Imperia non solo estate. Si immagina, quindi, una Imperia con il suo entroterra quale unico “villaggio turistico” nel quale trascorrere una vacanza attiva ma rilassante, all’insegna della natura fatta di mare e di entroterra.

attraverso un pacchetto degustazioni, verde bianco rosso, il verde e le sue sfumature, espressione dell’olio e del pesto, il bianco, espressione dei vini, Vermentino e Pigato, accompagnati da una focaccia, il rosso, espressione dei vini, Ormeasco e Rossese, accompagnati dalla Pizza all’Andrea. Il pacchetto comprende degustazioni, cene a tema, show cooking con chef e sommelier, ma anche corsi professionali sul pescato e sui vini liguri, food&wine experience. Le degustazioni svolgeranno nei ristoranti tipici, nelle enoteche, nelle botteghe liguri, nei frantoi, nelle cantine di produzione e nei luoghi dell’Ittiturismo. Poi i pacchetti

verde bianco rosso che comprende le varie escursioni, suddivise in base all’utenza, dalla famiglia allo sportivo, escursioni a piedi, individuali o con guida, per famiglie e per finire il “pacchetto mare”, azzurro e blu con l’azzurro del cielo che all’orizzonte si confonde col mare, l’argento del pesce appena pescato. Organizzeremo anche tre giornate a invito giornalisti italiani e stranieri specializzati in food e outdoor che vivranno e documenteranno le eccellenze del nostro territorio: mare, uliveti, vigne, gastronomia», conclude l‘assessore al Turismo.