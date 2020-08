Imperia, tra gli oggetti smarriti depositati in Comune c’è anche una fede nuziale

Imperia. C’è anche una fede nuziale (con inciso nominativo e data) tra le cose consegnate all’Ufficio oggetti smarriti del Comune. L’elenco relativo al mese di giugno, comprende anche uno smartphone, patenti di guida e carte varie, chiavi e un paio di occhiali da sole (con lente danneggiata).

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 647 del Codice penale «chi trova una cosa mobile deve restituire al proprietario, e se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento. Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del Comune, da farsi per 2 domeniche successive e che che deve restare affissa per tre giorni ogni volta».

Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa, oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata.

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del presso della cosa ritrovata. Se la somma il il prezzo eccede le 10mila lire (5,17 euro) il premio per il sovrapprezzo è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura dl premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.