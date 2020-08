Imperia, scomparsa dal 10 agosto. Giorni di apprensione per la giovane Ruxandra

Imperia. Si chiama Ruxandra Alexandru, è una 18enne italiana di origini romene e dal 10 agosto scorso non se ne sa più nulla.

“Non se ne ha notizie da lunedì – scrive una sua amica su Facebook, che aggiunge – Ha le punte dei capelli verdi attualmente ed era vestita con abiti larghi color blu”.

Sulle sue tracce ci sono anche i carabinieri, frequentava il Liceo Artistico e sembra che l’ultima volta sia stata vista in piazza Calvi. Il suo cellulare risulterebbe irraggiungibile e non è chiaro se l’abbia con se o no.