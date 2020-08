Imperia. Luigi Sappa prosegue la sua campagna elettorale per la candidatura al Consiglio regionale e gli incontri con gli amministratori locali. Questa mattina Sappa in Provincia è stato a colloquio con il presidente Domenico Abbo. Fra i temi trattati, questioni delicate, quali la manutenzione delle strade, il trasporto pubblico e il futuro del Polo universitario imperiese.

Spiega Luigi Sappa: «È stato un incontro molto cordiale e soprattutto molto utile. Con Abbo abbiamo condiviso alcune priorità di cui si dovrà occupare la Regione nei prossimi cinque anni. La manutenzione, anche ordinaria, delle strade è sicuramente uno degli argomenti maggiormente percepiti da tutti gli amministratori locali. Si dovrà ragionare in merito a finanziamenti, che consentano di impiegare agricoltori e volontari nello sfalcio e nella pulitura delle cunette, perché questi sono gli interventi che poi evitano il generarsi di situazioni di emergenza. Penso si tratti di un percorso attuabile attraverso una legge regionale, che dovrà essere concertata con le Province. Altro ambito in cui la Regione dovrà far sentire la sua presenza è poi quello relativo allo sviluppo del Polo universitario imperiese. In questo caso, la Provincia, per legge, non può più svolgere il ruolo che svolgeva in passato e i Comuni non possono essere lasciati da soli. Lo stesso dicasi per quanto attiene le Politiche del lavoro: è necessario un Testo unico regionale, che uniformi la disciplina dei corsi di formazione e l’impiego degli ammortizzatori sociali. Ultimo, ma non ultimo, il tema del trasporto pubblico locale, che vede un’utenza che cambia e necessita quindi di adeguamenti. L’offerta va rimodulata, anche per quanto attiene le norme di sicurezza di studenti e lavoratori, principali fruitori di questo servizio».

Foto 2 di 2



Conclude Luigi Sappa: «Gli argomenti e gli spunti su cui impegnarsi, non sono mancati nell’incontro con il presidente della Provincia Domenico Abbo. Il confronto con gli amministratori del territorio è fondamentale per garantire un impegno incisivo e concreto in Regione, legato alle reali esigenze».