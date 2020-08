Imperia. Luigi Sappa, candidato consigliere regionale per Forza Italia – Liguria Popolare ha fatto visita al mercato settimanale di Porto Maurizio per incontrare cittadini e operatori.

Al di sopra di ogni aspettativa la risposta da parte della gente: in molti hanno espresso il desiderio di poter incontrare ancora l’ex sindaco imperiese ed ex presidente della Provincia, per avere un confronto sugli impegni da portare a termine.

Foto 2 di 2



Le grandi opere e i collegamenti di cui la Liguria ha bisogno, trascurati da molti anni, sono state le principali istanze dei cittadini su cui Luigi Sappa si è impegnato a lavorare in Regione una volta eletto.

Per soddisfare le richieste e per raccogliere ulteriori segnalazioni e idee da parte dei cittadini, Luigi Sappa sarà presente sabato 15 agosto al mercato di Oneglia in piazza De Amicis.

Dice Sappa: «Sono qui perché voglio essere l’anello di congiunzione fattivo e operativo tra il nostro Ponente Ligure e la Regione Liguria. Il “modello Imperia” e il “modello Liguria” possono essere eccellentemente complementari».