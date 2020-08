Imperia. «Usiamo le risorse del Recovery Fund per completare le tante infrastrutture incompiute nel Ponente a cominciare dall’Aurelia-bis», lo ha detto la presidente della Commissione Trasporti della Camera alla nuova stazione ferroviaria di Imperia al termine del tour elettorale a sostegno di Aristide Massardo, candidato alla presidenza della Regione di Italia Viva, Partito Socialista e Più Europa.

Massardo era accompagnato dai candidati consiglieri Roberto Saluzzo, architetto capogruppo in consiglio comunale nel capoluogo di “Imperia di tutti Imperia per tutti“, Valerio Ferrari, coordinatore provinciale di Italia Viva, sindaco di Terzorio, dal 2016 il primo cittadino più giovane della Liguria, Patrizia Acquista, di Italia Viva già capogruppo in consiglio comunale a Ventimiglia e Paola Consiglio, docente al Liceo Vieusseux e membro del direttivo di “Imperia di tutti, Imperia per tutti“.

L’incontro si è svolto Alla presenza di numerosi esponenti del Partito Socialista e chiuso dall’ex presidente della Provincia e sindaco di Cesio Fabio Natta.