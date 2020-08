Imperia. Presentazione stamattina a Imperia dei 4 candidati alle elezioni regionali della lista di Fratelli d’Italia: Gianni Berrino, avvocato e assessore regionale uscente, Massimiliano Iacobucci, bancario; Veronica Russo, impiegata; Sara Serafini, docente si sono presentati agli elettori rigorosamente in infradito sulla spiaggia alla Marina di Porto Maurizio.

di 7 Galleria fotografica Imperia, presentazione candidati Fratelli d'Italia









Foto 4 di 4







Perché in infradito lo spiega la deputata del partito di Giorgia Meloni, Augusta Montaruli: «Il mare è patrimonio dell’uomo, le spiagge sono un patrimonio per la Liguria ed abbiamo bisogno di curarle anche in maniera pratica ed ecco che Fratelli d’Italia pensa ad una campagna che lasci un segno, anzi una buona impronta: a tutti coloro che si presenteranno con un rifiuto riciclabile, che sia vetro o plastica o carta non importa, verranno consegnate delle ciabatte da mare targate Fratelli d’Italia».

Nei gazebo, infatti, si è parlato di ecologia, di ciclo del riciclo. Consegnate a chi portava plastica, vetro a altro materiale da riciclo le infradito col marchio di Fratelli d’Italia. «Per lasciare il segno sulla spiaggia», ha detto il coordinatore della campagna elettorale Paolo Strescino.