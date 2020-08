Imperia. Capolista è Roberto Saluzzo, architetto capogruppo in consiglio comunale nel capoluogo di “Imperia di tutti Imperia per tutti“, poi gli altri candidati sono Valerio Ferrari, coordinatore provinciale di Italia Viva, sindaco di Terzorio, dal 2016 il primo cittadino più giovane della Liguria, Patrizia Acquista, di Italia Viva già capogruppo in consiglio comunale a Ventimiglia e Paola Consiglio, docente al Liceo Vieusseux e membro del direttivo di “Imperia di tutti, Imperia per tutti“. .

Sono i candidati a sostegno della lista che candida alla presidenza della Regione Aristide Massardo per la coalizione dei “riformisti” composta da Partito socialista italiano, Italia Viva e Più Europa.