Imperia piange Antonio Pisanu, ispettore di polizia in pensione

Imperia. Lutto a Imperia per la morte a 73 anni di Antonio Pisanu ispettore superiore di polizia che prima di andare in pensione aveva lavorato per molto tempo presso la questura del capoluogo.

Molto attivo in iniziative di carattere sociale nell’ambito dell’Anps, l’Associazione nazionale polizia di stato di cui è stato anche presidente della sezione del capoluogo.

Molto attaccato al proprio lavoro così come alla famiglia l ascia la moglie Gisella, le figlie Federica e Sara, i generi Giorgio e Marco, i nipotini Samuele, Niccolò e Camilla.

Il funerale si terrà venerdì 14 agosto alle ore 16 presso la cattedrale di San Maurizio a Porto.