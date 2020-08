Imperia, pattuglione di Ferragosto anti furbetti della spazzatura: 4 verbali alla Foce

Imperia. È di 4 verbali (da 450 euro ciascuno) il bilancio dei controlli di Ferragosto da parte dei vigili urbani in borghese sul corretto conferimento della spazzatura.

Gli uomini diretti dal comandante Aldo Bergaminelli hanno colto sul fatto nella serata di venerdì, in largo Varese alla Foce di Porto Maurizio, 4 persone, due commercianti e due cittadini, intenti a depositare i sacchi della spazzatura al di fuori dei bidoni dei carrellati. Gli agenti svolgono questo servizio dalle 20 a mezzanotte.

«Ringrazio il comando vigili e gli operatori ecologici per la disponibilità. Si tratta, infatti, di un lavoro sinergico e di incrocio dati tra gli addetti sul campo e gli uomini della Polizia locale», sottolinea l’assessore Antonio Gagliano.

I controlli che proseguiranno nella serata odierna sono stati svolti anche nei pressi del Grattacielo a Oneglia, sul molo lungo onegliese e nei dintorni di via Cascione, dove sono stati riscontrati abusi e alcuni maleducati erano già caduti nella rete delle verifiche nelle serate precedenti.

«Da lunedì – conferma Gagliano – inizieremo anche i controlli sul posizionamento e sul ritiro dei mastelli.Abbiamo notato infatti che molti utenti li utilizzano come bidoni esterni alle case no ritirandoli mai». In base al nuovo regolamento, infatti, dovranno essere ritirati entro le 1o: previste multe che vanno da 50 a 250 euro.