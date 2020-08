Imperia, parcheggio della Spianata chiuso fino all’11 agosto

Imperia. Al fine di completare gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione del Molo Lungo a Oneglia, in tutta l’area di piazzale Cristino è previsto divieto di sosta permanente, con rimozione forzata per tutti i veicoli, dalle ore 14,00 del giorno 05 agosto 2020 e sino alle ore 02.00 dell’11 agosto 2020.

«Sono gli ultimi giorni di lavoro per un’opera molto importante per la città di Imperia. Comprendo che potranno esserci disagi per la chiusura del parcheggio per cinque giorni, ma vogliamo evitare di arrivare a Ferragosto ancora con parte del cantiere aperto. Le difficili condizioni atmosferiche dell’autunno scorso e la pandemia hanno ritardato di qualche mese la fine dei lavori, ma nelle ultime settimane c’è stato davvero un grande impegno. Adesso ci aspetta un ultimo sforzo, un ultimo sacrificio, e poi potremo godere dei benefici di un’opera completamente rinnovata, la nostra Passeggiata nel mare», dichiara il sindaco Claudio Scajola.