Imperia, palestre scolastiche non disponibili alle associazioni sportive. Vassallo: «Trovare una soluzione per svolgere attività»

Imperia. «Anche lo sport sta facendo i conti con le problematiche legate all’epidemia. Riteniamo che sia importante garantire il rispetto delle norme di sicurezza, ma le regole devono essere applicate per contrastare il virus non l’attività sportiva».

Queste le parole dell’assessore allo Sport del Comune di Imperia, Simone Vassallo, per commentare la decisione della Provincia di Imperia di non rendere disponibili alle associazioni sportive le palestre provinciali annesse agli istituti scolastici di secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021.

«Ho già in programma un incontro con il Presidente della Provincia, dove porteremo le istanze del mondo sportivo imperiese. Abbiamo sempre tenuto un atteggiamento di massima attenzione e cautela sulla questione Covid, perché il primo dovere di chi amministra è garantire la salute e la sicurezza. Riteniamo tuttavia che si possa trovare, insieme alla Provincia, una soluzione che permetta alle associazioni e ai ragazzi di svolgere la propria attività sportiva», conclude Vassallo.