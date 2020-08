Imperia. «Siamo gente di mare, ci fanno sicuramente piacere i lavori per la ristrutturazione del molo di Oneglia, ma c’è un problema di cui, forse, non si è tenuto conto. La Pista ciclabile è stata disegnata in modo, che lambisce i nostri magazzini e risulta, quindi, pericolosa». A dirlo è Carmelo Miano, pescatore di lungo corso e presidente della Cooperativa Imperia Pesca.

«Abbiamo già scritto al Comune e alle autorità competenti per segnalare il pericolo. Movimentiamo quotidianamente strumentazioni anche ingombranti e, come è già capitato in questi primi giorni di riapertura del molo, può capitare che passi un bambino da solo oppure persone in monopattino e c’è il rischio che succeda qualcosa di spiacevole», conferma Miano.

La Passeggiata nel Mare che comprende il rifacimento del Molo lungo di Oneglia spazzato via dall’alluvione dell’ottobre 2018 è stata inaugurata nella notte di San Lorenzo dal sindaco Claudio Scajola alla presenza del governatore della Regione Giovanni Toti.