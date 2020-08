Imperia. Per un po’ (se non per sempre) i muri del capoluogo dovranno fare a meno dei murales firmati da “Terk”. Da quando, nei giorni scorsi, un imperiese è stato sorpreso, dagli agenti di una volante della polizia davanti ad uno dei suoi graffiti, con la così detta “pistola fumante in mano”. O meglio una bomboletta di vernice spray che utilizzava per dipingere e firmarsi, con il proprio tag.

Questo se però fatto in modo illegale, sostanzialmente senza averne il permesso, può costare parecchi grattacapi. Nello specifico il trentacinquenne writer, delle quali opere esiste in questura un’ampia documentazione fotografica, è stato denunciato per “reiterato deturpamento aggravato di beni immobili”. Rischia fino a sei mesi di reclusione e l’addebito di una cospicua somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni materiali causati.