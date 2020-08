Imperia, minaccia di darsi fuoco. Uomo salvato a Caramagna

Imperia. Due tentativi di suicidio nella notte appena trascorsa hanno fanno scattare la mobilitazione dei soccorsi in provincia. Il più eclatante ha visto un uomo cospargersi di benzina, minacciando di darsi alle fiamme, nella frazione di Caramagna.

Provvidenziale è stato l’intervento dei carabinieri che hanno evitato il peggio. Per precauzione gli operatori sanitari hanno trasferito il soggetto al pronto soccorso per le cure del caso. Sulle ragioni sottostanti entrambi i gesti sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.