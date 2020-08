Imperia, Luigi Sappa per lo sviluppo turistico del bacino di Oneglia

Imperia. Luigi Sappa, presidente di Polis e candidato alle elezioni regionali nella coalizione per Giovanni Toti presidente, ha assistito ieri sera allo spettacolo organizzato nel porto di Oneglia. Presente anche il sindaco di Imperia Claudio Scajola. Sappa – dichiarano dal suo staff – ha apprezzato in modo particolare lo splendido scenario naturale offerto da questa location e ha riflettuto sugli impegni futuri, in Regione, per lo sviluppo turistico del bacino onegliese.

Spiega il candidato per Polis: «Il porto di Oneglia offre una cartolina ineguagliabile della Città di Imperia. Una scenografia naturale stupenda e impareggiabile che merita valorizzazione anche dal punto di vista turistico. In questa stessa area abbiamo da poco assistito all’inaugurazione del ristrutturato molo lungo, trasformato in una “passeggiata sul mare” grazie alla lungimiranza del sindaco Claudio Scajola. E non posso non ricordare quando, sempre insieme all’amico Claudio, liberammo questa zona dalle cancellate che la opprimevano e ne impedivano una fruizione pubblica, a fronte di una movimentazione commerciale che, purtroppo, è ormai rimasta soltanto nella storia del capoluogo. Dobbiamo guardare avanti e dalla Regione aiutare il Comune ed essere al suo fianco per valorizzare ulteriormente il porto di Oneglia, sposando il turismo al mondo della pesca. Lo faremo con competenza e determinazione».