Imperia. Nasce una nuova oasi di benessere grazie all’associazione di promozione sociale Arci “Alla radice della Vita” che, tra le colline dell’Armanna e Romita, vorrebbe riportare residenti e turisti a riscoprire le bellezze del territorio e le tradizioni locali.

Alberto Dalpiaz, presidente dell’associazione e titolare, con la moglie Giulia, dell’azienda agricola Bio “San Martino” di Imperia ha da poco creato, assieme ai soci, una collina immersa nel verde della natura, proponendo una vera e propria isola atta a preservare il territorio.

Un gruppo di famiglie ha infatti deciso di unire le forze per portare agli occhi di tutti una visione alternativa delle nostre terre, all’insegna del rispetto e dell’educazione ambientale.

«L’obiettivo — commenta Dalpiaz — è quello di salvaguardare le colline dell’Armanna e Romita, a Porto Maurizio, alle spalle della Fondura, promuovendo diverse attività olistiche, ma soprattutto le buone pratiche agricole e la sostenibilità.

In queste zone, infatti, sono presenti quasi tre ettari di uliveti, frutteti, orti e zone dedicate alla biodiversità e apicoltura, alle quali poi si è aggiunto “il Boschetto”, una foresta di alberi secolari ad alto fusto ricavata da un parco abbandonato, ora pulita e recintata dai soci dell’associazione, che hanno aggiunto muretti e asfalto».

Collaborando insieme per un obbiettivo comune, infatti, i proprietari delle case lì vicino si sono consorziati per rifare anche la strada di accesso alla collina, per faccogliere al meglio i visitatori e portarli a riscoprire la bellezza della natura che domina in questa zona.

«Come rappresentante del gruppo, ho già incontrato il sindaco due settimane fa, che si è dimostrato molto cortese e disponibile. Ci è stato chiesto di presentare un’istanza organica di ciò che abbiamo intenzione di realizzare in futuro, ed è proprio su questo che stiamo lavorando oggi.— così commenta Dalpiaz, aggiungendo — sarebbe bello anche riprendere in mano qualche rudere edilizio presente nella zona e trasformarlo per avere una sorta di “bollino verde” di zona pregiata e di salvaguardia, in modo da avvicinare ancora di più i visitatori».

Diverse le attività realizzate fino ad ora dall’associazione, come le visite guidate all’interno del Boschetto, che Dalpiaz definisce come «luogo ideale per il ritrovo dei ragazzi dopo la scuola e anche un ottimo spazio per aiutare il comune e gli istituti a tenere lezione all’aperto e ovviare, quindi, al problema del distanziamento».

E ancora il progetto che ha elaborato l’associazione per avvicinare i ragazzi al mondo delle api, con la possibilità di diventare “padrini di un’arnia”.

Al momento, ben 10 nuove arnie sono state introdotte, ripopolando la specie con 7 famiglie di api. Metà del nuovo apiario è già stata adottata da bambini e famiglie.

L’idea di realizzare queste attività è nata mesi fa, tuttavia a causa del coronavirus è stato impossibile per i soci riunirsi. Nonostante l’emergenza, però, i volontari non si sono persi d’animo e hanno fatto partire comunque il progetto a fine maggio (in maniera distanziata), incrementando sempre più il numero delle persone aderenti, che ad oggi si aggira sulla cinquantina.

«Il Covid ha portato grandi problemi alle persone, tuttavia è stato anche un’occasione per riflettere. — commenta Alberto Dalpiaz — Abbiamo avuto la fortuna di avere grandi spazi per poter comunque uscire e continuare il nostro lavoro, un privilegio che non è stato concesso a tutti. Così, in questo momento di emergenza, ci siamo resi conto del valore della nostra terra, di avere del verde a circondarci e una zona pulita dove stare e vivere. E’ dunque fondamentale per noi preservarla e avvicinare il più possibile (abitanti e non) all’educazione ambientale».

Ecco così un chiaro esempio di gruppo unito, forte e solidale, che collega abitanti del luogo, un’azienda agricola e un progetto ambizioso. Idee che si sono tradotte in atti veri e propri per restituire una visione più green, non solo per chi in queste terre ci abita, per tutti coloro che hanno piacere di conoscere uno stile di vita nuovo e più sano.