Imperia, l’attore Antonio Carli candidato per “Grande Liguria” di Giacomo Chiappori

Imperia. Il noto attore imperiese Antonio Carl, sarà candidato nella lista “Grande Liguria” del sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori che ambisce a diventare presidente della Regione.

Ancora topo secret i nomi delle due donne, mentre il secondo candidato di sesso maschile dovrebbe essere lo stesso primo cittadino della Città degli aranci.

«Credo di poter portare la parola delle persone normali, apportando l’esperienza maturata nel campo artistico e culturale. Sostengo un candidato, Giacomo Chiappori, perché ritengo che sia un persona per bene e un bravo amministratore. Lo spirito per cui mi candido è quello di appoggiare una persona che ha scelto di non prestarsi ai facili giochi di palazzo. Sono un uomo di spettaccolo che è abituato a organizzare le cose e spendere bene i soldi della comunità perché riesco a fare tante cose con pochi soldi. il turismo è la risorsa principale della Liguria. Sono contrario all’ospedale unico per un motivo pratico, abbiamo una strada solo se la trovi intasata rischi di morire. Poi, anziché continuare ad aprire nuovi cantieri finiamo quelli che sono già in piedi», spiega Carli.

Antonio Carli, artista poliedrico impegnato in teatro e sul palcoscenico in televisione ha partecipato a moltissime produzioni: lo si ricorda in “Carabinieri” con Andrea Roncato e Paolo Villaggio, “Il commissario” con Dapporto, ne “La Squadra”, “Tequila e Bonetti”, solo per ricordare le fiction più popolari. Poi tanto teatro, dalla Tosse a Gabriele Lavia, Monica Guerritore, Valeria Valeri, Giuseppe Cederna, Anna Galiena, Corrado Tedeschi, solo per citarne alcuni.

E’ figlio dell’indimenticato Franco Carli, suo primo maestro del figlio protagonista per una vita nei teatri italiani.