Imperia. Tragedia evitata per un soffio nel pomeriggio sull’A10, nei pressi di San Bartolomeo al Mare, dove un’auto targata francese ha viaggiato per centinaia di metri contromano. Nel tragitto l’auto è rimasta danneggiata per un impatto contro il guardrail.

A lanciare l’allarme sono stati i pattuglianti antincendio di Valle Chiappa, che hanno poi bloccato il mezzo e richiesto l’intervento della polizia stradale che ora dovrà ricostruire la dinamica dell’accaduto.

A quanto si apprende, il conducente non era in stato di ebbrezza, ma in stato confusionale. Alcuni camionisti, che si sono visti faccia a faccia con l’automobilista e che hanno evitato l’impatto per un soffio, erano sotto choc per l’accaduto.