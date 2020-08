Imperia. Un uomo, F.D, di 75 anni è deceduto precipitando fuori strada con l’ape sulla strada per Montegrazie. Il mezzo è stato notato da alcuni passanti ma c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per raggiungere il motocarro e per scoprire dove fosse finito la persona che era alla guida.

Inutile, quindi, l’arrivo dell’automedica del 118 e della Croce Bianca di Imperia.

Foto 2 di 2



Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

(notizia in aggiornamento)