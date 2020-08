Imperia, domani sera a Porto Maurizio appuntamento con “Shopping, music and food by night”

Imperia. La tradizionale “Notte Bianca” di Porto Maurizio, rinviata al 2021 per l’emergenza Covid-19, lascerà il posto domani sera, 22 agosto, al primo “Shopping, music and food by night”.

L’evento, organizzato dal Consorzio Porto Maurizio con il patrocinio del Comune di Imperia e in collaborazione con l’Azienda Speciale Riviere di Liguria e Confcommercio, animerà dalle 18 alle 24 il centro storico portorino, con le attività commerciali che estenderanno il proprio orario di apertura.

Le principali vie interessate saranno: via Cascione, via XX Settembre e via San Maurizio. Per l’occasione i dehors dei locali saranno ulteriormente ampliati. Al posto delle band, che hanno sempre caratterizzato la “Notte Bianca, saranno distribuiti lungo il percorso 15 punti musicali, che trasmetteranno generi differenti.

Per accedere all’evento sarà necessario indossare la mascherina. Il sindaco Claudio Scajola ha inoltre firmato l’ordinanza che prevede il divieto, nell’area e per tutta la durata della manifestazione, di introdurre, vendere d’asporto, detenere o abbandonare in luogo pubblico bottiglie di vetro e/o lattine vuote. Vietato anche lo spray anti-aggressione.