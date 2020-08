Imperia. Segnalo che in via San Pio da Pietrelcina nel popoloso quartiere di Castelvecchio a Imperia, da quando è stata aperta questa trafficata arteria, non si è si mai vista effettuare la pulizia via. Visto che i marciapiedi sono in condizioni da terzo mondo, non tanto per il dissesto quanto per il degrado.

Abbiano i topi che scorrazzano liberamente, specialmente nelle vicinanze dei contenitori della spazzatura.

Non siamo cittadini di serie B, ma da questa amministrazione pretendiamo un po’ di rispetto, sia per chi lavora e per chi ci abita. Occorre effettuare lo scalcio erba e una pulizia quotidiana, ciò da che questa non viene effettuata anche nelle vie attigue.

G.F.