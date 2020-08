Imperia, con l’auto nella scarpata: ferita cinquantenne

Imperia. E’ di una donna di 50 anni rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave, il bilancio di quanto accaduto in corso Allende, nei pressi dello Sclavi, a Imperia. La donna era alla guida di un’auto, rotolata – non si sa se all’alba o la scorsa notte – in una scarpata per motivi ancora da chiarire. Per diverse ore la cinquantenne è rimasta intrappolata nell’abitacolo, finché stamani qualcuno ha lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il 118, un’ambulanza della Croce Bianca e la polizia. Estricata dalle lamiere dell’abitacolo, la donna è stata portata portata in ospedale in “codice giallo” di media gravità.