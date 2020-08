Imperia, c’è la stretta governativa ma Caratto conferma la “Shopping, music and food by night” di sabato prossimo

Imperia. «Restrizioni governative? Se non ci saranno ulteriori stop particolari “Shopping, music and food by night” si terrà, comunque, sabato 22 agosto». La conferma arriva dal presidente del Civ di Porto Maurizio Riccardo Caratto che alla luce della stretta di oggi pomeriggio del governo aggiunge: «Lo avevamo già, comunque, previsto nel Piano della sicurezza l’obbligo di ingresso con la mascherina. Si prevedeva, inoltre, la distribuzione di informative ai vari varchi. Ai blocchi ci saranno centinaia di mascherine a disposizione. Comunque, ed era già stato inserito nelle previsione di Piano anche questo, ci sarà la collaborazione delle Forze dell’ordine. Ben vengano i controlli, inutile rischiare».

La Notte Bianca di Porto Maurizio, tradizionale evento nel calendario manifestazioni di agosto, infatti, a causa del Covid-19 slitta al 2021. Ma gli organizzatori del Civ portorino non si sono persi d’animo e con la collaborazione del Comune e dell’Azienda Speciale Riviere di Liguria della Camera di Commercio Imperia, La Spezia, Savona hanno promosso una serata per gli ospiti e tutti i residenti della città, l’evento “Shopping, music and food by night” che è in programma sabato 22 agosto dalle ore 18 alle ore 24 nel centro storico di Porto Maurizio.

«Si tratta di una serata pensata già in origine – spiega il presidente del Centro Integrato di Via, Riccardo Caratto – all’insegna del divertimento e in completa sicurezza nel rispetto delle norme previste dalle disposizioni dettate dall’emergenza coronavirus. I blocchi ad ogni entrata saranno via Cascione al confine con via Matteotti, via XX Settembre con intersezione piazza Roma, via San Maurizio in corrispondenza con intersezione via Massabò, via Cascione in corrispondenza con Piazza Ricci, via Cascione intersezione via Mameli».

La serata sarà occasione per lo shopping, per un momento di relax nei dehors allargati che proporranno degustazioni, aperitivi e piatti studiati per l’occasione. E sarà protagonista anche la musica: al posto delle tradizionali band sparse per le vie del centro ci sarà in ogni angolo musica da ascolto di vario genere, per accontentare le esigenze di giovani e meno giovani.

«Abbiamo voluto dare un segnale importante – conclude il presidente Riccardo Caratto – l’appuntamento di sabato 22 sarà una bella occasione per proporre svago, musica e una serata di festa. L’appuntamento, organizzato nel momento clou dell’estate, non sostituisce una manifestazione storica e molto apprezzata per questa città come la Notte Bianca ma rappresenta una valida alternativa, un modo per ringraziare chi ha trascorso l’estate a Imperia».